Polizia locale, domani si discute dell’armamento

L’approvazione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia locale, nonché per l’armamento e l’addestramento alle armi degli stessi agenti. Sono due dei punti all’ordine del giorno previsti nel prossimo Consiglio comunale, convocato dalla presidente Vincenza De Luca per domani, alle 16. Si profila una seduta extra large nei tempi (non certo una novità per Falconara che, a marzo 2020, toccò le dieci ore consecutive di discussione per il bilancio) visti i 16 punti calendarizzati. Tra le interrogazioni, quella relativa ad "adeguamento e messa a norma degli impianti comunali in materia di pubblico spettacolo Tulps", presentata dal capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, Marco Baldassini, ma anche una sul "possibile episodio accaduto all’interno di un seggio in occasione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023", presentata dai consiglieri di maggioranza Ivano Astolfi, Matteo Maculan, Stefano Veronese e Giorgia Fiorentini.