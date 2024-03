Ponte Garibaldi: è arrivato l’ok al progetto

Ponte Garibaldi, c’è il progetto: "Sarà largo ma a senso unico". È arrivata nel tardo pomeriggio l’ok al progetto rivisitato che prevede la possibilità di rendere carrabile il ponte Garibaldi che avrà, come richiesto per garantire la sicurezza, un impalcato al di sopra delle mura. Ieri il vice commissario ingegnere Stefano Babini, l’assessore Stefano Aguzzi, il sindaco Massimo Olivetti, i responsabili di Anas, Genio Civile e Soprintendenza hanno effettuato l’ennesimo sopralluogo per verificarne la fattibilità.

La rampa sarà realizzata parallela al lavatoio e si scenderà all’altezza dei Portici Ercolani. "C’è stata condivisione da parte di tutti i soggetti interessati – spiega il vice commissario Babini – le difficoltà che abbiamo avuto inizialmente sono state superate e ora il ponte è sicuro e rispetta tutte le caratteristiche richieste per garantire la sicurezza".

A un mese dalla presentazione dell’ultimo progetto, è arrivato quello definitivo che consentirà, dopo aver rispettato tutti gli aspetti burocratici di partire con i lavori. Non c’è ancora una data, ora bisognerà adempiere tutte le pratiche: il governatore Acquaroli aveva auspicato che il ponte potesse essere realizzato entro il 2024, una data che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile da rispettare. Rispetto al progetto presentato inizialmente il nuovo ponte Garibaldi potrebbe avere i parapetti, ma le ‘rifiniture’ saranno apportate durante l’ultima fase. Ieri, dopo mesi di studi, è arrivata finalmente la soluzione che consentirà alla spiaggia di velluto di avere un ponte carrabile con direzione monte mare.

Ora allo studio ci sarà la nuova viabilità per evitare disagi e code agli automobilisti. Senigallia tornerà ad avere il suo tradizionale collegamento: il ponte Garibaldi era stato chiuso a seguito dell’alluvione del 15 settembre 2023, quando la piena del Misa aveva distrutto in parte i parapetti e reso inagibile il manufatto che era già monitorato da tempo dal Comune. In attesa della ricostruzione del ponte, continuerà ad essere utilizzata la passerella ciclopedonale aperta lo scorso luglio. La stessa che potrebbe tornare utile dopo la ricostruzione del ponte Garibaldi, quando di dovrà rimettere mano al ponte degli Angeli: durante l’incontro di ieri l’argomento non è stato affrontato, ma ci si è concentrati esclusivamente sul ponte Garibaldi la cui ricostruzione da ieri, è più vicina.