Ponte San Carlo, mostra per ricordare la rinascita

"Il nuovo Ponte San Carlo sarà aperto al transito mercoledì prossimo". In mattinata l’inaugurazione poi alle 14 dello stesso giorno, 18 dicembre, la prima auto potrà transitare sull’infrastruttura. L’annuncio è arrivato ieri dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, durante la cerimonia per l’inaugurazione nelle sale Betto Tesei di Palazzo Pianetti la mostra fotografica del Circolo culturale Massimo Ferretti "Tra le due rive". Chiuso ai mezzi pesanti nel 2018 dopo le verifiche di sicurezza, il vecchio ponte San Carlo è stato interdetto al traffico in vista della demolizione, a settembre 2023 e poi abbattuto a novembre. Da dicembre un anno di lavori di costruzione del nuovo ponte, per 8,5 milioni di euro. La mostra a cura del circolo Ferretti proseguirà fino al 31 dicembre. Sono 45 fotografie che documentano tutte le operazioni dalla demolizione alla ricostruzione. "Questa mostra - ha detto Alessandro Gianfelici, presidente del circolo Ferretti - è un punto d’arrivo, per noi un punto di partenza, perché il percorso avviato proseguirà con la seconda parte del progetto dedicata a raccontare il quartiere Minonna, con una nuova mostra nel 2025".