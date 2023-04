Popolazione ancora in calo: 29.129 residenti

Ancora in calo la popolazione residente a Fabriano: siamo appena sopra i 29mila abitanti. Una popolazione sempre più anziana e dove per ogni tre decessi c’è un fiocco rosa o azzurro. Un bilancio sempre più povero che preoccupa e non poco. La città della carta è scesa ormai da due anni sotto alla soglia dei 30mila abitanti, ma non è finita lì. Se si guardano ai dati dell’ultimo decennio: dal 2012 al 2022 sono stati persi tremila residenti (esattamente 2.996), quasi 300 all’anno. E’ quanto emerge dalla fotografia dell’Anagrafe fabrianese: dati impietosi inevitabilmente legati al nodo occupazionale e alla crisi industriale iniziata ormai quindici anni fa, nel 2008. Un inverno demografico che colpisce l’intera regione e che non accenna a tramontare, come testimonia l’Istat. L’anno scorso nelle Marche le nascite sono state 8.779 (443 in meno rispetto al 2021) neanche la metà dei morti, 19.620, che pure hanno frenato leggermente (110 in meno) rispetto al 2021, un anno ancora pesantemente segnato dall’emergenza Covid. Il calo della natalità nelle Marche (4,8% su base annua) è molto più sostenuto della media italiana, che si attesta sul -1,9%. Una città tra l’altro dove non si nasce più da quattro anni visto che la sala parto è stata chiusa e il reparto di Pediatria è stato trasformato in ambulatorio diurno, nei feriali, per quasi 8mila utenti in età pediatrica.

Negli ultimi dieci anni la città della carta ha perso qualcosa come 3mila abitanti: si è passati dai 32.125 residenti del 2012 ai 29.129 del 31 dicembre 2022. La popolazione negli ultimi 15 anni è sempre stata tra 30mila e 31mila.

La discesa non si è mai fermata. Nel 2020 si è toccata quota 29.762 unità. L’anno dopo se ne sono persi altri 362 l’anno successivo altri 271 e così la popolazione, a fine dicembre dell’anno scorso, è scesa a 29.129 unità. Eppure nel 2012 si erano superati i 32 mila. Per entrare maggiormente nel dettaglio dei dati, gli abitanti residenti del Comune di Fabriano sono distribuiti per 21.719 unità in città, il resto nelle frazioni e il calo di popolazione si registra prevalentemente nel capoluogo. Nelle frazioni si ha un lieve segno più. Bastia più 14 residenti, Borgo Tufico più 11, San Donato più 10 , Sant’Elia più 9, e Argignano più 7 residenti. Tra le frazioni la più popolosa è Marischio con 832 residenti, seguono Melano con 526 e Attiggio con 444. Tra le più piccole: 31 gli abitanti di Poggio San Romualdo, 25 di Vallina, 18 di Coccore e 3 di Montefiascone.

Sara Ferreri