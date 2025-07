Portone storico in fiamme: ipotesi dolo

Un portone di legno, in piazza Cavour, ad Ancona, ha preso fuoco ieri mattina in circostanze sospette. Ad accorgersi sono stati gli operatori di AnconAmbiente, alle 6.30, che si trovavano nella zona per la raccolta dei rifiuti urbani. Hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in poco tempo. Il portone, rimasto annerito per l’incendio, si trova vicino ad un bar e al capolinea degli autobus. Si sospetta un atto doloso. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri. Per fortuna non si sono registrati feriti.