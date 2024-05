Posaceneri portatili per una città pulita e decorosa

Posaceneri portatili per una città più pulita e decorosa. Sabato dalle 17 alle 19 ritornerà l’appuntamento allo chalet Lo sBARello dei giardini pubblici a Jesi per la distribuzione gratuita dei posaceneri portatili realizzati oltre un anno fa con la giovane associazione ambientalista JesiClean! "Dopo il primo evento di lancio che ha riscontrato molto successo lo scorso inverno, avendo continuato ad avere una grandissima richiesta anche in tutto il periodo dopo l’evento, come promesso, ci rivediamo sabato per completare la distribuzione con oltre 200 posaceneri portatili pronti ad essere regalati alla cittadinanza".