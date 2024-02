Posatora, è "esanime sul letto". Ma dormiva. Ubriachi alla guida: due denunce della polizia

Straniero 34enne denunciato per uso di atto falso: è stato scoperto sabato dalla polizia quando, fermato per un controllo stradale, ha esibito una patente conseguita in Nigeria risultata falsa. Durante il servizio notturno del weekend, i poliziotti hanno controllato 123 persone. Denunciati pure una 20enne italiana e un 60enne boliviano sorpresi alla guida con un tasso alcolemico oltre il consentito. Sabato notte i poliziotti sono intervenuti a Posatora per un’italiana di 40 anni stesa a letto: si pensava a un malore ma stava dormendo.