Post alluvione, via ai primi ristori

I ristori per la popolazione marchigiana colpita dall’alluvione del 2022 sono partiti con le prime richieste arrivate dal Comune di Ostra per poco più di 400mila euro. Intanto sono ancora aperti i termini di presentazione delle domande. Lo fa sapere la Regione Marche, sottolineando che le istanze istruite dal Comune sono state verificate dalla struttura commissariale. "Si avvia la seconda fase di erogazione dei ristori, per quanti hanno subito i danni più ingenti – spiega il presidente della Regione e commissario all’emergenza, Francesco Acquaroli (in foto) –. Una risposta che arriva grazie ai fondi stanziati tempestivamente dal governo, che ci hanno permesso di affrontare la prima emergenza, i ristori per famiglie e imprese e soprattutto il piano delle opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio". La procedura prevede che i Comuni completino l’istruttoria a fronte delle richieste dei privati, e che dopo le verifiche la struttura commissariale eroghi le somme agli enti, che a loro volta li liquidano a cittadini e imprese. I prossimi decreti, dunque, seguiranno non appena i Comuni completeranno l’istruttoria, che potrà essere effettuata anche per stralci e non necessariamente in unica soluzione per tutte le richieste pervenute. Procede parallelamente l’attività del servizio attività produttive della Regione per l’erogazione dei ristori per le imprese.