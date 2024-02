"Posti letto e nuovi macchinari". Il potenziamento dell’ospedale

L’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" di Osimo ha goduto di un potenziamento nell’ultimo anno, sia di posti letto che di prestazioni anche grazie ai nuovi macchinari, e pare proprio che a breve inizieranno anche i tanto attesi lavori al pronto soccorso. "Nel corso del 2023 l’aumento dei posti letto nell’unità operativa di Pneumologia (più 7% di tutto il presidio) e l’efficientamento dei percorsi di ricovero hanno consentito un aumento delle attività di ricovero, più 16% rispetto al ’22 (269 ricoveri in più) – afferma la dottoressa Maria Capalbo, dg dell’Inrca - Nel 2023 è stato evidenziato un aumento dell’attività di sala operatoria di Chirurgia generale del 18% rispetto al 2022 (92 interventi in più). Per il 2024 è prevista l’assunzione a tempo determinato di due dirigenti medici in Chirurgia generale per l’attività di abbattimento delle liste di attesa, che consentirà il potenziamento delle attività con almeno un’ulteriore seduta operatoria". Sono state erogate, rispetto al ’22, circa 13mila prestazioni ambulatoriali in più che rappresentano un aumento relativo del 24%; 3600 le prestazioni in più monitorate dal Piano nazionale per il Governo delle liste d’attesa (+ 30%). Previsti per 134mila euro, un elettrocardiografo e nuove attrezzature per la chirurgia mini invasiva.