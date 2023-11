Premi Ubu, 4 nomination per i lavori di Marche Teatro

Marche Teatro va alla conquista dei Premi Ubu, il più prestigioso riconoscimento teatrale italiano. Dopo l’annuncio delle nomination della quarantacinquesima edizione Marche Teatro si può dire davvero soddisfatta, in quanto può vantare ben quattro categorie dove sono in lizza artisti e spettacoli prodotti.

Le terne sono state annunciate lunedì in diretta nell’ambito del programma ‘Il teatro di Radio3 Teatri in prova’ di Rai Radio3, a cura di Laura Palmieri. Attribuiti da una vasta platea di critici e studiosi (69 i votanti effettivi al primo turno), i Premi Ubu si compongono di 16 categorie. Per la migliore regia concorre Arturo Cirillo con ‘Cyrano de Bergerac’, prodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale.

Lo spettacolo è anche candidato nella categoria migliori costumi con Gianluca Falaschi in nomination. Cirillo è uno degli artisti maggiormente legato all’ente regionale marchigiano, che ne ha prodotto e co-prodotto numerosi spettacoli, come il recente ‘Ferdinando’, andato in scena con grande successo alle Muse’. Come miglior spettacolo di danza dell’anno concorre al Premio Ubu 2023 ‘Dream’ di Alessandro Sciarroni, creazione prodotta da Marche Teatro con Corpoceleste_C.C.00#, Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, CENTQUATRE – PARIS, Festival D’Automne à Paris, Triennale Milano Teatro, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Centrale Fies, Snaporazverein, Azienda Speciale Palaexpo – Mattatoio | Progetto Prender-si Cura, La Contrada Teatro Stabile di Trieste.

Tra le nomination come miglior attrice under 35 troviamo Petra Valentini, attrice di origine anconetana, protagonista in diverse produzioni di Marche Teatro. L’appuntamento è per il 18 dicembre all’Arena del Sole di Bologna, dove verranno proclamati vincitori e vincitrici di questa edizione. I Premi Ubu 2023 sono realizzati dall’Associazione Ubu per Franco Quadri con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con Emilia-Romagna Teatro ERTTeatro Nazionale; main media partner: Rai Radio3; media partner Cultura Emilia-Romagna, PAC – Paneacquaculture. Per informazioni: www.marcheteatro.it.

r. m.