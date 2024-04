Prendete quei vandali con le bombolette spray

Caro Carlino, ho letto sul vostro giornale che è stata imbrattata un’altra panchina di piazza Cavour: non c’è pace per il centro città. L’ennesimo raid vandalico che si consuma in centro, a due passi da largo XXIV Maggio, dove si trova la sede del Comune. E proprio da Palazzo, la giunta aveva assicurato il pugno duro contro i writers che però pare non smettano di devastare la città. Le telecamere avranno ripreso qualcosa? La scritta priva di senso è fatta con un pennarello nero. Si legge: ´Edy Cuzco´. Tanti sono i punti che continuano ad essere imbrattati dai vandali in giro per Ancona.

Lorenzo T., Ancona