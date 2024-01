Presepe in grotta, boom di visitatori

Oltre mille e 700 i visitatori nell’edizione 2023, mai così tanti. Il Comune di Camerano ha puntato sulla rappresentazione della Natività nella Grotta Ricotti appartenente al più importante complesso ipogeo antropico delle Marche e ha voluto ringraziare gli oltre 50 volontari di Pro loco Maratti, Comitato Presepe, Knit del Conero, Acli Colle Lauro e Avis Camerano. Per questo ha consegnato gli attestati di benemerenza ai volontari che hanno animato il Natale di quest’anno con il presepe vivente nel centro storico e la rappresentazione della Natività. Il Natale 2023 della città cuore del Parco del Conero si è caratterizzato con questa iniziativa poiché, come è noto, il complesso di grotte antropiche di Camerano è un contesto unico nel quale realizzare una rappresentazione così affascinante. "Un risultato figlio dell’incessante lavoro dei volontari cui vanno, a nome di tutta l’Amministrazione, i più sinceri complimenti e ringraziamenti", ha detto il sindaco Oriano Mercante. "La passione dei volontari – ha aggiunto Federico Lauretti della Pro loco e membro del Comitato Presepe – è stato elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa 2023".