"Presto nuove luci e telecamere"

Per cambiare rotta servono interventi concreti e l’assessore all’Ambiente del Comune di Senigallia Elena Campagnolo ha le idee chiare. "E’ una situazione davvero spiacevole, in molti dovrebbero riflettere sui propri comportamenti e magari imparare dai bambini delle scuole primarie che hanno molto da insegnare agli adulti – ammonisce l’assessore Campagnolo -. Nelle ore che hanno preceduto la notte di Capodanno ho chiesto ed attivato un’attenta pulizia del centro storico e di tutti i sottopassi. Neppure mezz’ora dopo qualcuno aveva già sporcato e degradato l’ambiente. L’amministrazione comunale ha a cuore questo tema, ma non possiamo pulire decine di volte al giorno, non è sostenibile".

Oltre alle raccomandazioni, l’assessore Campagnolo annuncia alcune misure molto significative: "Ai cittadini ed ai turisti chiediamo di essere responsabili – conclude l’assessore -. L’amministrazione garantirà uno standard di alto livello nel taglio dell’erba, inoltre a giorni saranno installate delle telecamere, così riusciremo a dare un volto ai soggetti che non rispettano la città. Non solo, i Giardini della Rocca beneficeranno di un nuovo impianto di illuminazione pubblica".

n. s.