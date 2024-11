Primi interventi nei cimiteri. Si comincia da via Santa Lucia

"Primo corposo intervento di manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini dopo lunghi anni di attesa". Così dalla Giunta che ha appena approvato il progetto di riqualificazione del campo IV del cimitero monumentale di Via Santa Lucia. Sono 200mila euro i fondi previsti "una somma elevata che da tempo non si metteva a bilancio per la manutenzione del camposanto - spiegano -. I lavori, affidati entro l’anno, interessano i colombari di un campo che accoglie numerose tumulazioni ed il cui tetto risultava fortemente ammalorato per le infiltrazioni d’acqua. L’intervento prevede lo smontaggio delle tegole, la sostituzione delle travi danneggiate, la posa in opera della guaina di isolamento e il successivo ripristino. Tra le numerose priorità, quella del campo IV era considerata la più urgente. Ma vuole essere l’inizio di un approccio continuativo per una maggiore cura dello stato manutentivo, perché dopo troppo tempo in cui si sono succeduti solo piccoli interventi tampone, è ormai imprescindibile avviare quel circolo virtuoso che prenda in considerazione la manutenzione sia del cimitero principale che di quelli minori".