Privati e imprese, prorogati i termini per avere i ristori La Regione Marche ha chiesto la proroga al 31 ottobre 2023 per la presentazione delle domande di ristori per i danni subiti da privati e imprese a seguito dell'alluvione del 15 settembre scorso. La scadenza era fissata al 10 agosto 2023.