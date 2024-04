Problemi con la giustizia. Sorpresa, rimandato il concerto del trapper Baby Gang al Palas

Né vincitori, né vinti, verrebbe da dire. Non è ancora saltato del tutto, ma di certo è stato posticipato di quasi cinque mesi il tour di Baby Gang "viste le recenti restrizioni imposte", quelle del giudice, e "nella prospettiva di un rapido superamento delle stesse", si è letto ieri in una stringata nota. Il trapper avrebbe dovuto esibirsi ad Ancona, al PalaPrometeo, il prossimo 27 aprile. Avrebbe, appunto: tutto rimandato al 12 dicembre. Il giovane, dopo una condanna in primo grado a cinque anni e due mesi per una sparatoria del luglio 2022 a Milano, nella quale rimasero feriti due senegalesi, e per quei fatti sottoposto all’obbligo di dimora, a fine gennaio era finito anche agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un altro episodio di violenza in cui, per l’accusa, un suo amico avrebbe ricevuto un "colpo d’arma da fuoco" e, incredibile ma vero, nella casa di Lecco dell’artista stesso. Un episodio da chiarire, ma che ha indotto il Tribunale a revocare momentaneamente le autorizzazioni per i concerti di Zaccaria Mouhib. Proprio nel capoluogo marchigiano, Baby Gang avrebbe dovuto dare il via al tour ‘La fine del mondo’. Una circostanza che ha portato il Comune, forte della posizione espressa anche dalla Questura, a dirsi per nulla d’accordo su quel concerto. Dall’altra parte, invece, per il Consorzio Ancona per lo sport il concerto non veniva messo in discussione. Alla fine ci ha pensato la giustizia a delineare il prossimo futuro. Se ne riparlerà a dicembre. Intanto l’agenzia ha avvertito che i biglietti per le nuove date, Ancona, ma anche per gli spettacoli di Assago e Torino, restano validi.

Per chi non potesse partecipare all’evento nella nuova data, sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, al netto delle commissioni di servizio, a partire da oggi ed entro e non oltre il 17 maggio.

Indicazioni per ottenere il rimborso sul- Circuito Ticketone (https://www.rimborso.info/), Circuito Ticketmaster (https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958-Richiesta-di-rimborso-elenco-eventi)