Processionarie, torna l’allarme

Sembra essere diventata una costante, purtroppo negativa per non dire sgradita, la presenza delle processionarie già dal mese di febbraio. Negli ultimi giorni, infatti, proprio come accaduto gli scorsi anni, si stanno moltiplicando le segnalazioni da più parti della città. Ed è, questa, una situazione che sta creando non poco allarme, soprattutto nei proprietari dei cani e nei frequentatori delle aree verdi falconaresi. Non sono passate inosservate le denunce di vere e proprie file di insetti, notate sopra il parco giochi Baden Powell, non troppo distante dallo spazio riservato agli amici a 4 zampe, ma anche in via Campania lungo la strada, in via Emilia, nonché nei parchi Robinson e Kennedy. Meno frequenti, al momento, gli avvisi circostanziati dei nidi, tipici negli alberi come i pini. Le processionarie, che di solito proliferano nei mesi più caldi, ma visto il clima "impazzito" sarebbero già arrivate, sono una minaccia e possono risultare potenzialmente nocive per gli animali, ma anche l’essere umano deve guardarsene bene dall’entrarci in contatto. Dai social i primi messaggi di allerta e le prime richieste di intervento all’ufficio Ambiente del Comune, che in passato si era subito attivato per scongiurare ulteriori pericoli. Il canale di riferimento per segnalare resta la mail ambiente@comune.falconara-marittima.an.it o il numero 071.911213.