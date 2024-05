Prodotti scaduti, multati bar e macelleria

Nuovi controlli nei locali: trovati prodotti scaduti e scarse condizioni igienico sanitarie: bar e macelleria sanzionati per 18mila euro. Martedì gli agenti del commissariato, le unità cinofile antidroga della questura di Ancona e la polizia locale, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario di prevenzione. Con l’impiego del cane Edox, sono state setacciate le aree più sensibili della città. Controllate 5 attività commerciali. In un bar, all’interno di un’area di servizio non erano esposti diversi avvisi e informazioni tra cui la licenza, gli orari e il divieto di fumo. Ma vi erano prodotti scaduti e in cattivo stato di conservazione, etichette non in lingua italiana nei prodotti cosmetici, una pedana accesso laboratorio basculante e pericolosa per la sicurezza lavoratori e precarie condizioni igieniche. Per i due esercizi sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 18mila euro a causa di 12 illeciti riscontrati. In una macelleria sono stati trovati oggetti non attinenti all’attività e la parte adiacente al bagno era scrostata nel muro e con una mattonella rotta. Il tagliere era in condizioni precarie, sporco e usurato. Anche l’ingresso della cella frigorifera e le scale che immettono nel piano inferiore, erano sporche. Il titolare non era in grado di esibire il manuale Haccp di autocontrollo alimentare. Accertata la presenza di prodotti alimentari vari senza le indicazioni in etichetta in lingua italiana. Mancavano anche i prezzi di vendita su carne e uova posti nel bancone.

sa. fe.