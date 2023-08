Protezione Civile a Monte San Vito: arriva il Campus Giovanile

"Un’esperienza che avvicina i giovani al mondo della Protezione civile, aiutando quel processo di costruzione di cittadinanza attiva di cui il nostro sistema ha bisogno e necessità. Conoscere il Sistema, i rischi e le pratiche di protezione civile e entrare in contatto con i corpi che compongono il sistema, può fare la differenza nella vita di ogni cittadino". Sono gli obiettivi del progetto "Anch’io sono la Protezione civile" organizzato dal Comune di Monte San Vito e dal gruppo comunale Volontari di Protezione civile, fino a sabato. Un campo scuola per i giovani dai 14 ai 16 anni. La polizia di Stato è intervenuta ed interverrà anche nei prossimi giorni "per contribuire a stimolare tra i giovani il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva". In particolare, nel pomeriggio di martedì, i cinofili della polizia hanno intrattenuto i più giovani con attività e dimostrazioni. Protagoniste sono state le 3 unità cinofile della polizia con Imperator e Rick, due pastori tedeschi, e Lily, un labrador, insieme ai loro conduttori. I 3 cani impiegati sono specializzati in 3 diverse attività: un antidroga, uno per la prevenzione e soccorso pubblico e un altro per l’esplosivo.