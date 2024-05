Psoriasi, all’Urbani centro specializzato

La psoriasi rappresenta la patologia infiammatoria cutanea maggiormente diffusa e colpisce almeno 2,5 milioni di persone in Italia, di cui 45mila nelle Marche. All’ospedale Carlo Urbani c’è un centro di riferimento specializzato nella diagnosi e cura della psoriasi all’avanguardia con un team multidisciplinare e terapie personalizzate di ultima generazione. "Molte persone considerano la psoriasi ‘solo’ una malattia della pelle – rimarca Giuseppe Lemme, direttore della Dermatologia dell’Urbani -, ma in realtà è una patologia immunomediata ad andamento cronico-recidivante molto complessa. La sua componente infiammatoria, se non controllata tempestivamente, comporta dei danni cumulativi su diversi organi e distretti, ma può avere anche ripercussioni sulla qualità della vita causando persino disturbi come ansia, stress e depressione. La buona notizia è che le ricerche sulle terapie hanno fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni – aggiunge Lemme –. Oggi sono disponibili opzioni terapeutiche molto efficaci che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti nel giro di poche settimane". L’aspetto più innovativo è l’istituzione di ambulatori congiunti con un team di dermatologi, gastroenterologi e reumatologi dedicati ai pazienti con comorbidità specifiche.