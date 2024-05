Quadro scomparso 120 anni fa, ‘Chi l’ha visto?’ lancia un appello: "Aiutateci a ritrovarlo"

Osimo (Ancona), 22 maggio 2024 – E’ una tela magnifica ma non non può essere ammirata perché è stata rubata e quel furto è rimasto impunito. "Sparito ormai da più di cento anni, fu portato via dal Palazzo Comunale di Osimo, nelle Marche, la notte fra il 7 e l’8 novembre del 1904. Qualcuno sa dove si trovi oggi o ha informazioni utili per rintracciarlo?". E’ "Chi l’ha visto?", la trasmissione televisiva in onda su Rai Tre che si occupa di rintracciare le persone scomparse e risolvere i misteri, a chiederselo oggi tramite video-scheda inserita sul sito.

"La Madonna delle Grazie", opera di Lorenzo Lotto (1480-1557) del 1512, rappresenta Maria con il bambino Gesù, attorniata da tre angeli oranti, assorti nella contemplazione della Natività, di questo quadro rimane solo una vecchia foto in bianco e nero che è stata "lavorata" al computer, immaginando i colori originali.

E’ un’opera che tutti gli osimani sanno essere stata trafugata ormai oltre un secolo fa. Milioni di italiani da oggi possono al corrente e magari segnalare, qualora l’avessero notato in un’asta o in una collezione privata, il quadro che Osimo vuole riportare a casa.

In città da sempre si cerca di "ricostruire" quel dipinto, un modo simbolico quasi per riportarlo a casa. "Nel 1999 il Rotary club di Osimo, allora presieduto da Francesco Pellegrini e su proposta del socio Paolo Pierpaoli, imprenditore da sempre attivo nelle attività socio-culturali per la comunità osimana, si pose l’obiettivo di ripristinare "informaticamente" il dipinto della Madonna del Lotto – dice Mauro Calcaterra, presidente Rotary Club Osimo -. Tale dipinto era stato conservato nella chiesa del Cimitero Maggiore fino al 1866 poi trasferito nel Palazzo Comunale da dove fu sottratto. Sulla base del negativo in bianco e nero reperito presso l’archivio Alinari di Firenze, grazie alla maestria digitale del compianto Mario Cotoloni e alla collaborazione del professor Pietro Zampetti, uno dei più grandi conoscitori del Lotto, lo splendido dipinto tornò a nuova vita e venne riposizionato a cura dell’amministrazione comunale, con la propria cornice originaria sopravvissuta al trafugamento, presso la sua collocazione originale, nell’antica chiesa dell’Annunziata Nuova dei Frati Minori, situata al centro del cimitero Maggiore. Alcune copie del dipinto, sempre riprodotte su tela, sono comunque conservate preso la sede del Club".

Se il dipinto è finito o finirà nel catalogo di un’asta sarà individuato dai carabinieri del Nucleo per la tutela del Patrimonio culturale. Chiunque abbia informazioni può comunque contribuire al ritrovamento della tela, preziosa quanto più legata al cuore degli osimani da decenni.