Quando ballare significa ribellarsi

I dj in discoteca sono considerati i protagonisti degli eventi. Con le loro raffinate tecniche di mixaggio della compilation di brani riescono a catturare l’attenzione dei giovani che si lasciano trasportare in balli scatenati. Il primo dj della storia è stato l’americano David Mancuso, un "disc jockey". È considerato il pioniere della disco music, precursore della cultura underground e padre della musica da disco. Colui che ha permesso ai giovani di scatenarsi sulle note delle canzoni più amate. E sulle note di brani hip-hop, della musica house o Edm migliaia di giovani ballano. Ma musica e danze non sono solo divertimento. In Iran nel 2023 è nato un nuovo tipo di rivolta, ballare la danza di Booghy. Amu Booghy è un pescivendolo che ha iniziato a ballare davanti a tutti al mercato ittico della città di Rasht, con una musica hip-hop di sottofondo. Il video è diventato virale, accumulando milioni di visualizzazioni. L’episodio è diventato il principale segno di rivolta in Iran. Secondo le autorità religiose, infatti, in Iran ballare in pubblico non è legale e così il pescivendolo è stato interrogato e la sua pagina Instagram oscurata. La storia di ha fatto molto scalpore, soprattutto grazie a Mohammad Agaptour, dj del posto con circa 400mila follower, e a un giovane calciatore iraniano, Salar Aghapour, che ha postato un remix del ballo che ha ricevuto 80milioni di visualizzazioni. E così la danza di Booghy è diventata popolare tanto da finire in un articolo del New York Times. Federico Gagliardini

e Emma Nardozi,

classe 3BOS