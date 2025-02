Quando il sindaco diceva: "Alla sosta selvaggia bisogna dire basta"

Parcheggi selvaggi? Più controlli dei vigili e sulle aree occupate dai veicoli in sosta selvaggia dico basta. È necessario tracciare una linea netta, soprattutto nella via che taglia la parte alta di corso Garibaldi, ma non solo. Vedrete, le cose cambieranno.

Due visioni di città diametralmente opposte quelle che hanno in mente il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e il suo vicesindaco Giovanni Zinni. Le frasi riportate all’inizio sono del primo cittadino e si riferiscono a una delle zone dove la sosta selvaggia impera e dove spesso l’immunità la fa da padrona, ossia via Castelfidardo.

Il 28 gennaio scorso al Carlino Silvetti aveva parlato chiaro, evidenziando come fosse sua intenzione cancellare questa brutta pratica, ossia consentire la sosta in centro mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni e la viabilità. All’indomani dell’intervista rilasciata dal suo vice, sempre al nostro giornale, in cui invece Zinni predica calma e si dice disposto a chiudere un occhio per chi lascia l’auto ovunque, abbiamo di nuovo chiesto un commento al sindaco che stavolta, tuttavia, si è trincerato dietro un più diplomatico ‘no comment’.

Sarà interessante analizzare le reazioni all’interno del consiglio comunale domattina, quando i due saranno seduti uno al fianco dell’altro (a meno di forfait a causa di indisposizioni fisiche, in questo periodo assolutamente frequenti). Sul tema della sosta selvaggia in via Castelfidardo Silvetti aveva annunciato un intervento mirato in sede di progettazione del restyling del decoro in corso Garibaldi.