Quattro su dieci sotto i 15mila euro

Quattro persone su dieci nella nostra regione vivono sotto la soglia dei 15mila euro di reddito annuo. I dati sono stati resi noti dal MEF e sono relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022, elaborati dall’Ires Cgil Marche. Ammontano a 24,9 miliardi di euro i redditi dichiarati nel 2023 da 1,1 milioni di contribuenti marchigiani con un valore medio di 22.413 euro. Rispetto all’anno precedente, il reddito medio complessivo per contribuente aumenta di 1.067 euro, corrispondente ad un incremento del 5%. "Tra il 2021 e il 2022 c’è stato un significativo incremento dei redditi ma questo risultato è stato di fatto neutralizzato da un’inflazione che nel 2022 si è attestata al 7,6% con la conseguenza di una perdita del potere di acquisto per contribuenti e famiglie" spiega Marco Amichetti, Ires Cgil Marche. Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate sono quelle relative al lavoro dipendente (51,4% del reddito complessivo e 55,9% del totale dei contribuenti) e alle pensioni (31,1% del reddito complessivo e 37,6% del totale dei contribuenti). I redditi dichiarati dai marchigiani sono inferiori sia alla media nazionale (23.633 euro) sia alla media delle regioni del Centro (24.403 euro). Delle province marchigiane, Ancona registra il reddito medio più elevato (l’unica sopra il livello nazionale), con 23.658 euro, seguita da Pesaro Urbino con 22.516 euro, Macerata con 22.078 euro, Ascoli Piceno con 21.303 euro. A Fermo si registra il valore più basso con 20.634 euro. Il 37,9% dei contribuenti marchigiani dichiara un reddito inferiore a 15.000 euro mentre coloro che dichiarano redditi superiori a 120.000 euro rappresentano lo 0,8%.