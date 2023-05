Raccolta solidale per gli alluvionati

Silvia Donati è una prof osimana che insegna in un istituto superiore del Riminese. È stata lei a diramare un appello ai suoi conterranei per venire in aiuto ai suoi cittadini "adottivi" che lottano per arginare i danni post alluvione. "Ho pensato di predisporre un piccolo punto raccolta a Osimo in via Molino Basso 2a, nella sede di Progetto Osimo Futura, domenica dalle 9 alle 12. Ho un filo diretto con Forlì, quello che raccoglieremo andrà nelle mani di chi ne ha bisogno. Servono guanti da lavoro, stivali di gomma, tira acqua, articoli per la pulizia della casa e per l’igiene personale, lenzuola e asciugamani, coperte e cuscini e piccoli utensili da cucina".