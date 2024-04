Raduno delle Harley: prezzi alle stelle negli hotel

Per la 30esima edizione del raduno europeo dell’Harley Owners Group, dal 6 al 9 giugno, spuntano le camere a prezzi stellari. Tre notti in un hotel tre stelle, a tre chilometri dalla Rotonda a Mare proposte a 500 euro a notte, lo stesso prezzo applicato per pernottare in un castello a 10 chilometri dalla spiaggia di velluto.

A chi è ancora in cerca di un alloggio a prezzi modici non resta che accontentarsi di un bilocale in periferia al prezzo di circa 400 euro per tre notti. Sono attese più di 50mila persone per quello che non è un raduno, non è una manifestazione, ma è un vero e proprio festival per motociclisti e non intriso di moda, musica e specialità gastronomiche locali.

Un’occasione unica per coloro che hanno intenzione di esplorare nuove strade: un evento aperto a tutti e gratuito tra cuigli appassionati di motociclismo pronti ad attraversare l’Europa per ritorvarsi. Harley-Davidson sta collaborando con una serie di aziende e marchi italiani per realizzare quello che si preannuncia un evento spettacolare. Per gli amanti dell’avventura ci sarà poi una sorpresa, l’arrivo del pilota d’élite della Dakar, Joan Pedrero, entrato nella storia concludendo la quindicesima edizione dell’Africa Eco Race in sella ad una Harley-Davidson "Pan America 1250". Ma ad animare le serate saranno gli ospiti di Virgin Radio, partner dell’evento.

Un’estate infuocata quella sulla spiaggia di velluto, dove dal 21 al 23 giugno sarà dii scena l’Rds Summer Festival: i nomi degli ospiti saranno ufficializzati solo dopo la metà del mese di maggio, ma quello che è certo è che sul palco di piazza Garibaldi saliranno alcuni protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Ma quello dedicato all’Harley Davidson non è l’unico evento che si preannuncia sold out, c’è anche il concerto dei Simple Minds, in programma il 1 luglio in piazza Garibaldi, dove a due mesi dall’evento sono 77 i biglietti rimasti. Sullo stesso palco il 3 luglio saliranno i Pooh, a seguire il Festival del Jazz con grandi nomi.

La corsa alle prenotazioni è già partita e sono numerose le richieste di informazioni che, con l’avvicinarsi degli eventi arrivano nelle strutture recettive della città, molte delle quali, già sold out. Ad animare le serate dell’estate senigalliese ci sarà anche l’evento dedicato al Calciomercato che sarà in città dal 10 al 15 giugno dove Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio condurranno da Senigallia il programma trasmesso su Sky.