Raffica di controlli, ritrovata la 15enne

Raffica di controlli della polizia con le unità cinofile antidroga e pioggia di sanzioni ad esercizi commerciali per complessivi 5.300 euro. Ritrovata a Porta Valle anche una ragazzina di 15 anni scomparsa ad agosto sorso dalla sua abitazione a Brescia. Per lei si era mobilitata anche la trasmissione tv "Chi l’ha visto?". Fermata dai poliziotti sembrava inquieta. Ha spiegato di essere stata in varie comunità e di essersi allontanata varie volte da casa. La ragazza è stata affidata ai servizi sociali e collocata temporaneamente in una struttura. Mercoledì i poliziotti con due vigili coordinati dal vice questore Paolo Arena e il cane poliziotto "Edox", hanno setacciato le aree più sensibili della città. Sono state identificate 115 persone, 68 i veicoli controllati e 18 i soggetti risultati positivi ai controlli, 10 gli esercizi commerciali controllati. In un bar è stata riscontrata la mancanza del manuale Haccp, la mancanza esposizione della Scia e dei prezzi dei prodotti, l’omessa esposizione delle norme Tulps e degli orari di apertura. In un altro, mancavano le schede di autocontrollo temperature dei frigo, la comunicazione ai dipendenti della presenza di telecamere.