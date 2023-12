Raffiche di vento e problemi: "Siamo senza luce da oltre 36 ore"

Black out in Vallesina dopo le fortissime raffiche di vento: protestano i residenti rimasti senza luce e riscaldamento da molto tempo.

"Sono gravissimi i disagi per i ritardi con cui si sta provvedendo alla sistemazione della rete dopo il vento dei giorni scorsi – rimarcano alcuni residenti -. Sono trascorse attualmente oltre 36 ore (alle 14.15 di ieri, ndr) e ancora non è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica interrotta nella notte tra venerdì e sabato. Numerose zone della Vallesina (MonteschiavoCollina, S. Andrea, Scisciano ecc.). La situazione sta creando pesanti disagi ma anche danni economici".

"Siamo senza riscaldamento, senza luce ovviamente, senza telefoni e pc (perché ormai scarichi da ore) - aggiungono - senza acqua calda, con tutti gli alimenti nel freezer e del frigo da buttare. E-distribuzione – sottolineano – comunicava che avrebbe ripristinato il servizio alle 9.30 prima, poi alle 12 e di ora in ora fino a sera. Insomma, ad oggi, domenica, dopo oltre 35 ore, siamo nelle stesse condizioni. Nessuno è in grado di informare sullo stato delle cose, nessuno che risponda. I pali della luce del resto sono da anni storti e malandati. E noi, lasciati nella più totale ignoranza dobbiamo fare l’impossibile per gestire la quotidianità. Considerati i lauti compensi percepiti dalla classe dirigenziale, non è ora che qualcuno ne risponda?".

sa. fe.