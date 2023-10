Raffiche di vento, volano pannelli alla palestra Fermi: stop all’attività

Forti raffiche di vento, cadono pannelli in policarbonato all’esterno della palestra Enrico Fermi: il sindaco la chiude così come ordina la temporanea chiusura dei parchi. "A seguito dell’allerta meteo dl servizio protezione civile regionale – spiegavano ieri dal Comune - e dei preannunciati intensi flussi sud-occidentali di vento Garbino con forti raffiche di vento fino alle 24 di venerdì il sindaco Daniela Ghergo, dopo aver attivato il Coc, ritenuto necessario prevenire il potenziale pericolo per l’incolumità delle persone per la possibilità di caduta dei rami, ha firmato l’ordinanza con cui ha disposto la temporanea chiusura dei parchi. Inoltre, visto l’esito del sopralluogo effettuato in data odierna dai tecnici comunali alla palestra comunale ‘Fermi’ di via Buozzi, con il quale si è constatata la caduta di alcuni pannelli di policarbonato a causa delle forti raffiche di vento, considerato il grave e imminente pregiudizio per i fruitori della struttura, il sindaco ha disposto l’interdizione all’utilizzo della palestra fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

La cittadinanza è invitata a "prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112". Si raccomanda inoltre "di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e di usare particolare prudenza negli spostamenti. Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Mattoni caduti anche all’ufficio Anagrafe.