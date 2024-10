Ragazzi trovati a fumare hashish alla Festa dell’Uva di Arcevia

Raffica di controlli e sanzioni alla festa dell’uva ad Arcevia: tre giovani trovati con l’hashish. Il controllo messo in campo nel finesettimana è stato coordinato tra Radiomobile di Fabriano, carabinieri di Arcevia e unità cinofila di Pesaro. All’interno della festa sono stati controllati diversi gruppi di persone per lo più giovani e giovanissimi. Un trentenne romano è stato pizzicato mentre stava fumando uno spinello in un vicolo. Una volta perquisito, i militari gli hanno trovato nelle tasche del pantalone oltre 2,5 grammi di hashish. Il 30enne è stato segnalato alla prefettura. Sempre all’interno della festa, un 19enne jesino è stato puntato dai cani, perquisito e in effetti nelle tasche del jeans aveva quasi un grammo di hashish. Anche lui è stato segnalato come assuntore. Il Radiomobile di Fabriano intorno alle 3 del mattino ha poi fermato un’auto con tre persone a bordo, il passeggero prima che l’auto si fermasse ha gettato fuori dal finestrino un involucro con dentro un grammo di hashish. Si tratta di una 24enne di Ancona, anche lei segnalata alla prefettura.