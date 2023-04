Raid dei ladri nelle abitazioni, due colpi a segno tra Moie e Castelplanio: si indaga su una banda

Ancora ladri scatenati in Vallesina. Almeno due i furti messi a segno tra giovedì e venerdì tra Castelplanio e Moie. Analogo il modus operandi dei malviventi: non si esclude la presenza di una banda che entra in azione attorno alle 18- 19 quando in casa si accendono le luci. Un appartamento è stato svaligiato nella zona di via da Vinci (dove si trova il cosiddetto ‘mare di Mergo’). I malviventi sono entrati in azione, nel tardo pomeriggio di giovedì, forzando le finestre e dirigendosi subito nelle stanze da letto alla ricerca di gioielli e denaro: rubata anche una fede di fidanzamento a cui i proprietari erano particolarmente legati oltre a gioelli e monili vari. Superiore ai mille euro il valore del bottino, maggiori i danni arrecati agli infissi. Anche a Moie i malviventi si sono infiltrati spaccando una finestra e rovistando nelle stanze da letto: anche più magro qui il bottino. A fare l’amara scoperta i proprietari al rientro per cena. Sugli ennesimi colpi in abitazione indagano i carabinieri che stanno anche cercando di dare un nome e un volto al ladro che mercoledì sera si è infiltrato nella pizzeria del Torrione a Jesi riuscendo a rubare solo spiccioli.