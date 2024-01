Rapina alle Poste per 21mila euro gli costa nove anni di condanna

Una condanna a 9 anni per una rapina alle Poste di Castelbellino fruttata 21mila euro e due condanne a due anni e mezzo e tre anni e mezzo per una tentata rapina avvenuta a Jesi, a Portavalle finita con lesioni. Sono state decise ieri in due processi distinti che si sono conclusi al tribunale di Ancona, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. La rapina alle Poste aveva visto accusate 5 persone, tre uomini e una donna siciliani, tra i 51 e i 36 anni e una 27enne jesina. Stando alle accuse il gruppetto avrebbe partecipato, ognuno con una posizione diversa, ad un colpo messo a segno il pomeriggio del 26 settembre 2016. In due erano entrati da una porta sul retro scassinandola, credendo che l’ufficio postale alle 14.30 fosse già chiuso. Dentro però avevano trovato dipendenti e direttrice. I due rapinatori erano con volto coperto e minacciando solo con la voce i presenti si erano fatti consegnare 21mia euro. Fuggiti a bordo di una vettura presa a noleggio dalla donna siciliana i carabinieri erano risaliti alla presunta complice arrivando poi alla jesina e al fidanzato siciliano che per l’accusa avrebbero dato ospitalità agli altri imputati. Così tutti e 5 sono finiti a processo per rapina in concorso ma solo un 49enne, riconosciuto in volto da un testimone è stato condannato a 9 anni. Gli altri, difesi dagli avvocati Giovanni Bonadies, Giorgio Rossetti e Tommaso Rossi sono stati assolti. A Portavalle uno jesino di 47 anni e un tunisino di 30 anni avevano cercato di rapinare un uomo, tornato da un viaggio. Con la valigia si stava dirigendo in auto quando i due gli avrebbero intimato di dargli i soldi. L’uomo si era poi barricato nella vettura chiamando la polizia. Lo jesino si era piazzato dietro il mezzo bloccandogli la fuga. Il tunisino ha colpito l’auto danneggiandola per arrivare all’uomo che poi ha ferito. Lo straniero ha reagito all’arrivo degli agenti aggredendo anche il suo complice. È stato condannato a tre anni e mezzo per tentata rapina, resistenza e lesioni. Lo jesino due anni e mezzo per tentata rapina. Il fatto risale al 24 aprile scorso.

ma.ver.