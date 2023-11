Rapina, preso dopo 13 giorni

Rapina una panetteria, al Piano, la polizia lo trova dopo tredici giorni. È stato sottoposto a fermo, con convalida già avvenuta, un 37enne anconetano che il 31 ottobre, armato di una bottiglia di vetro rotta, era entrato da Linea Pane, in via Cristoforo Colombo, derubando l’attività di 150 euro e portando via anche 20 euro dal portafoglio della commessa, oltre al suo cellulare. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo due giorni fa, perché ha creato pericolo in via Maestri del Lavoro. Una pattuglia passava per controlli e lo ha notato mentre si spostava in bicicletta. Alla vista dei poliziotti, ha provato ad allontanarsi prendendo una rotatoria contromano, salendo sul marciapiede dove stavano scendendo dei passeggeri di un bus e procedendo sulla strada a zig-zag, creando paura tra gli automobilisti. La polizia gli ha intimato più volte di fermarsi, ma lui ha continuato a fuggire. Una fuga poi terminata, perché gli agenti lo hanno bloccato e preso. Portato in questura, è stato identificato e riconosciuto per la rapina alla panetteria. E non sarebbe il solo reato commesso negli ultimi giorni. Il 37enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto a fermo per la rapina. E ora si trova in carcere a Montacuto.