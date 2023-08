"Rassegna Bonacci" con il tributo ai Pooh

Una settimana di grandi rappresentazioni teatrali grazie alla storica "rassegna Anna Bonacci". Tornerà infatti sabato 5 e domenica 6 agosto, alle 21.30, alla Corte del Castello di Falconara Alta, l’appuntamento con la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Koinè, in collaborazione con il Comune e con la partecipazione di compagnie teatrali da tutta la regione. Il prossimo weekend, dopo aver ospitato rappresentazioni dei colleghi del maceratese, del fermano e dell’anconetano, saranno gli stessi artisti dell’associazione Koinè a salire sul palco con l’operetta ‘L’acqua cheta’. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena lunedì 7 agosto. La rassegna si chiuderà dunque giovedì 10 agosto, alle 21.30, quando è prevista la premiazione delle compagnie partecipanti con il tributo ai Pooh della band Spring ‘P’ project. Quanto proposto dall’associazione culturale Koinè è sempre una garanzia di spettacolo e successo, visti i grandi numeri di pubblico registrati nelle serate precedenti per la bravura degli artisti che si esibiscono sul palco, ma in particolar modo per gli argomenti trattati nel nome di Anna Bonacci, che visse peraltro anche a Falconara.

"La rassegna Anna Bonacci è arrivata alla nona edizione – afferma l’assessore alla cultura e al turismo, Marco Giacanella - I complimenti all’associazione culturale Koinè sono quindi d’obbligo, visto che questa realtà, negli anni, ha saputo riportare alla memoria e valorizzare il lavoro di questa bravissima drammaturga".

Per raggiungere il Castello di Falconara Alta è sempre attivo un servizio di bus navetta che, in occasione di ogni appuntamento, parte da piazza Garibaldi alle 20.30, con ritorno sempre in piazza Garibaldi al termine dello spettacolo. Per tutte le informazioni, inoltre, si può chiamare il numero 3476043522.