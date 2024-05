Real Cameranese o Montemarciano?

Un sabato con la finale playoff del girone B di Prima Categoria. Di fronte Real Cameranese-Montemarciano. Si giocherà oggi al Montenovo di Camerano, con fischio d’inizio alle ore 16:30. Chi parte favorita, anche se solo sulla carta, è la Real Cameranese grazie alla miglior classifica alla fine della stagione regolare (secondo posto dei rossoneri contro il terzo del Montemarciano). La Real può contare su due risultati: vittoria o pareggio. In caso di risultato di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari e se dovesse persistere il pareggio sarebbe la Real a qualificarsi per la finalissima. Montemarciano invece obbligato alla vittoria, come ha fatto sabato contro la Filottranese, ma la squadra di Caccia giocava in casa e con due risultati su tre a disposizione, superata grazie alle reti di Pellonara e Moschini. Un pareggio, ai tempi supplementari, invece è bastato una settimana fa alla Real Cameranese per avere la meglio della Castelleonese: a segno per la squadra di Pantalone Defendi e Casaccia. "Potremo contare su due risultati, ma non siamo favoriti - afferma Giorgio Pantalone, mister della Real Cameranese -. Occorrerà dare tutto e metterci tanto cuore. Il Montemarciano è un avversario molto forte e imprevedibile. Sarà per la Real una giornata particolare, la vivremo con gusto fino all’ultimo in quanto i ragazzi e tutta Camerano si meritano questo, per una stagione fantastica guadagnata sul campo da un gruppo meraviglioso. Siamo pronti per l’evento e con la squadra al completo’’. Dall’altra parte scenderà un Montemarciano invece con alcuni dubbi: in forse Carboni oltre a qualche acciaccato. "Sicuramente il doppio risultato che la Real ha a disposizione, oltre che il fattore campo visto che si giocherà sul sintetico mentre noi siamo abituati sull’erba, sono per loro piccoli vantaggi, ma ce la giocheremo e spero che innanzitutto sia una bella giornata di sport - le parole di Cristiano Caccia del Montemarciano -. La Real Cameranese è una squadra che inizialmente poteva essere per molti una sorpresa invece si è dimostrata una squadra molto forte e completa altrimenti non arrivi seconda, meritatamente, in un campionato alquanto equilibrato". Per le altre finali dei gironi di Prima Categoria nel girone C oggi è in programma Vigor Montecosaro-S.Claudio. Nell’A si giocherà domani Avis Montecalvo-Athletico Tavullia. Nel D già qualificato il Grottammare.