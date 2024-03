Recensione negativa: accusa di diffamazione

Mette una sola stellina come indice di gradimento per la recensione di una palestra e si ritrova a processo per diffamazione aggravata. Imputato un 44enne senigalliese che, accedendo al sito dell’impianto sportivo, tramite google, aveva lasciato la recensione proprio tramite il motore di ricerca cliccando su una sola stellina e scrivendo nello spazio dei commenti la parola "professionalità". Il legale rappresentante della palestra lo aveva letto e collegando il commento a una mancanza di professionalità della sua attività si era sentito offeso e aveva denunciato il 44enne. Ieri il processo si è concluso con una assoluzione per il commentatore, difeso dall’avvocato Giuseppe Spedicato, perché il fatto non sussiste. Così ha stabilito il giudice Pietro Renna dopo aver sentito sia accusa che difesa e la stessa parte civile perché la vittima si è costituita tale con un proprio avvocato. La parte offesa aveva ritenuto il commento immotivato perché il 44enne non era nemmeno cliente della palestra e nell’impianto sportivo non sarebbe mai entrato. La difesa ha ritenuto che è stato ben più offensivo il commento del titolare della palestra fatto sotto la recensione negativa e che accusava il suo clienti di invidia. A monte ci sarebbero stati degli screzi reciprochi, con il padre dell’imputato, per la vendita mancata di una vettura. Secondo la parte civile la recensione negativa sarebbe stata fatta solo allo scopo vendicativo contro il titolare della palestra che non aveva più acquistato la vettura.

