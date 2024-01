Restano a Fabriano gli ospiti del Pergolesi

Restano ancora a Fabriano gli ospiti del collegio Pergolesi trasferiti da Jesi per legionella. In attesa delle ultime analisi sulla presenza del batterio sulle tubazioni i 67 anziani non sono potuti rientrare nella struttura jesina. Nel frattempo il direttore del collegio Pergolesi Enrico Carrescia ha rassegnato le proprie dimissioni. Da lui nessun commento sulla decisione avvenuta dopo una difficile gestione della vicenda che ha comportato anche un decesso tra gli ospiti, seguita ad una fase altrettanto difficile del Covid dove nella struttura sono state affrontate criticità importanti con diversi decessi. In questi mesi nella struttura è stata messa in campo con tecnici specializzati una sanificazione delle tubature e dell’impianto idrico. Nonostante i trattamenti il batterio era rimasto secondo le analisi effettuate di qui la proroga dei trattamenti e del trasloco dei pazienti sgomberati per ordinanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Il presidente del consiglio regionale Dino Latini aveva annunciato il rientro nella storica struttura jesina per il 15 dicembre ma questo non è stato possibile. Più probabilmente non prima di fine gennaio gli ospiti anziani potranno tornare nelle ‘loro’ stanze.