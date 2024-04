Dunque la prima stagione assoluta di serie B Interregionale dopo la scissione della vecchia B unica in due categorie ha emesso domenica i primi verdetti. Nel girone playout, dove la Stamura si è salvata, sono retrocesse Isernia e Grottaferrata, Pescara giocherà lo spareggio salvezza contro la terzultima di un altro girone. Otto le squadre ai play-off per la promozione in B Nazionale con sfide dall’8 maggio al meglio delle tre partite, partendo dai quarti. Nell’ordine il tabellone verso la terza serie propone Matelica-Ferentino, Goldengas Senigallia-Loreto Pesaro, Virtus Roma-Porto Recanati, Bramante Pesaro-Fiumicino. La Goldengas avrà la bella in casa col Loreto Pesaro: se passa il turno, affronterà in semifinale la vincente tra il Matelica e Ferentino.