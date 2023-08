Riapre il cavalcavia a Montemarciano: I residenti: "Era ora"

Finalmente riaperta via San Arco a Marina, ovvero il cavalcavia sull’A14, chiusa parzialmente un anno fa e completamente il 5 dicembre scorso. L’importante arteria stradale era stata chiusa perché si erano aperte delle grosse crepe sul manto stradale, in ambo i lati della carreggiata. Autostrade ha effettuato i lavori e ora riconsegnato la strada. C’era grande attesa tra i residenti di Marina, soprattutto tra quelli in via Roma e via Fornaci, ma anche in viale dei Platani e via Spontini, perché a causa della chiusura del cavalcavia (riaperto in queste ore) e del semaforo tra via Roma e via Spontini si formavano lunghe code di veicoli. Disagi importanti, soprattutto in estate, con picchi notevoli di traffico nel tardo pomeriggio quando la gente rientra dalla costa verso l’entroterra. "Bene la riapertura – commentano da Progetto Montemarciano - ne beneficeranno i residenti del centro di Marina, tenuto conto che al semaforo tra via Roma e via Spontini si stanno creando lunghe code, molto spesso e soprattutto nei weekend quando si intensifica il traffico da e per la costa". Sa.fe.