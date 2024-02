Richiedenti asilo:: "Inclusione e sviluppo"

Ancona provincia d’asilo: accolti 818 beneficiari di cui 168 donne e 122 minori, per 65 nuclei familiari. Il 53% proveniva dall’Asia, il 37% dall’Africa. Cresciuto anche il budget annuale: 6,7 milioni di euro (erano 5,6 l’anno precedente). "Un progetto che unisce 26 Comuni - spiega la presidente dell’Asp Gianfranca Schiavoni accanto all’assessore Samuele Animali - con una collaborazione tra Stato, enti locali e terzo settore che, oltre a favorire l’inclusione, è occasione di sviluppo e coesione sociale del territorio. Un valore sociale e un valore economico, con famiglie che si integrano, dove i genitori lavorano e i figli vanno a scuola, ma anche un supporto allo spopolamento dei piccoli Comuni che tramite queste famiglie trovano occasione di rivitalizzazione sociale".

"Un progetto – spiega la responsabile Barbara Paolinelli -che ha creato occupazione e ricchezza nel territorio con 209 operatori coinvolti, 120 appartamenti in affitto, manodopera alle nostre aziende per 400 unità". Sono stati 393 i contratti di lavoro per i beneficiari, spesso posti trovati in autonomia dagli stessi.