Ricognizione danni dopo il sisma 2022

Sarà la struttura del Commissario alla ricostruzione post-sisma 2016, guidata dal senatore Guido Castelli, a fare un ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, riparazione o ripristino per gli edifici danneggiati dal sisma del 9 novembre 2022 (scosse 5.5 alle 7.07 e 5.2 alle 7.08, al largo della costa pesarese) che colpì in particolare le zone di Ancona e Pesaro; poi "una volta effettuata la ricognizione sarà possibile stanziare le risorse necessarie per avviare la ricostruzione". Lo annuncia la sottosegretaria all’Economia e Finanze e deputata di Fratelli d’Italia, Lucia Albano, con delega alla ricostruzione post-sisma. "In commissione bilancio alla Camera – riferisce – è stato appena approvato un emendamento al decreto Pnrr che apporta una novità significativa per le famiglie anconetane rimaste senza casa a seguito della scossa di terremoto del 9 novembre 2022". "L’emendamento prevede che ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e infrastrutture, pubbliche e private sarà la struttura del Commissario alla Ricostruzione post-sisma Guido Castelli. Una volta effettuata la ricognizione sarà possibile stanziare le risorse necessarie per avviare la ricostruzione".