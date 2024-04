Riconsegna del Pallio, vessillo del vincitore

Mentre nel centro storico è iniziata l’affissione di bandiere per traghettare la città verso l’atmosfera del prossimo Palio, ieri (sabato) si è tenuta la riconsegna del Pallio, il vessillo custodito per un anno dal comune vincitore della precedente edizione del Palio di San Floriano. Lo scorso anno a trionfare fu Jesi, di conseguenza la cerimonia si è svolta proprio nel comune ospitante, in Piazza Baccio Pontelli con la partenza del corteo storico che si è diretto verso piazza Indipendenza dove, con la classica cerimonia storica, il Sindaco riconsegnerà il Pallio nelle mani del Podestà per essere poi rimesso in gioco il secondo weekend di Maggio, durante la 27esima edizione del Palio San Floriano. Dal 3 all’8 maggio andrà in scena il pre-palio con i suoi eventi culturali e di intrattenimento preparatori, in mezzo la data di sabato 4, giorno di San Floriano, dove tornerà la classica Scampanada de San Fiorà accompagnata da ulteriori eventi serali mentre, dal 9 al 12, il vero e proprio Palio con le sue taverne, i cortei, gli spettacoli e le competizioni. "Palio dei Sogni" sarà il tema.