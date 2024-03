"Ridisegniamo la città del futuro: attenzione ad ambiente e sicurezza"

Giovedì il consiglio comunale sarà chiamato a votare l’approvazione definitiva del nuovo Piano urbanistico comunale dopo le osservazioni della Provincia e la risposta da parte del Comune. "E’ il nostro ultimo importante atto amministrativo che proietta la città verso una pianificazione del suo futuro ordinata, sostenibile e condivisa – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Il Puc è nato in oltre tre anni di lavoro in compartecipazione tra Comune e Università Politecnica, prendendo spunto dagli incontri nei quartieri ribattezzati Arcipelago dei Contesti, utili a raccogliere le istanze dei cittadini e conoscere criticità e punti di forza delle varie zone del territorio, per migliorarlo e valorizzarlo". Come previsto dall’iter urbanistico, ha tenuto conto delle 137 osservazioni giunte da cittadini, forze politiche e professionisti.

Al Puc sono allegati un Piano del verde, i Patti di collaborazione per gestire spazi per i servizi pubblici, ma anche gli indirizzi per attuare un Piano di abbattimento delle barriere architettoniche e quello per la mobilità sostenibile. "Grazie a questo strumento, rispetto al Prg del 2008, sono stati retrocessi ben 269 ettari edificabili ad agricoli ed è inoltre il primo Puc in regione ad aver recepito la micro-zonizzazione sismica fondamentale nella gestione di protezione civile e il primo a proporre una Rete ecologica comunale. I rilievi arrivati dalla Provincia sono stati complessivamente 33, rispetto ai 78 giunti al Prg del 2008 con un volume di sotto osservazioni ingente rispetto a quelle attuali".