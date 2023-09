Riecco le rondinelle a Brescia: Prima partita contro il Cosenza, Dubbi di Formazione

Non sembra vero ai tifosi del Brescia di poter tornare a parlare unicamente di calcio. Eppure è così. Oggi sarà antivigilia di campionato. Dopo la riammissione in serie B, le Rondinelle iniziano il torneo. Domenica alle 16.15 al Rigamonti arriva proprio quel Cosenza che a giugno, con un gol all’ultimo minuto, condannò i biancoazzurri alla retrocessione poi appunto cancellata. Gastaldello è alle prese con diversi problemi di formazione soprattutto in difesa: Jallow, Muca, Huard sono sicuramente fuori e Cistana è in forte dubbio. Quasi certo anche il forfait del trequartista Galazzi. In compenso ieri si sono allenati due nuovi acquisti, Dickmann e Moncini, che al pari degli altri nuovi arrivati Bjarnason e Besaggio sono già disponibili. Dickmann partirà titolare dato che nel ruolo di terzino destro sono assenti sia Jallow che Muca e l’alternativa sarebbe l’adattato Papetti. Quest’ultimo per altro può tornare in ballo anche come centrale di difesa (il suo ruolo naturale) se Cistana non dovesse farcela. Ieri intanto è stata lanciata la campagna abbonamenti con prezzi che vanno dai 160 ai 1370 euro quest’anno prevede solo 17 partite dato che il Brescia deve giocare i primi due match a porte chiuse per effetto degli incidenti scatenatisi nel finale della partita di playout. Cristiano Tognoli