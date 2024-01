Rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti

Ancora brutti spettacoli di rifiuti ammassati e abbandonati vicino ai nuovi cassonetti smart in centro storico. In questi giorni di pausa natalizia sono numerosi i sacchetti e rifiuti lasciati accanto alle nuove isole e negli angoli adiacenti.

"Gli anziani non riescono ad alzare così in alto il sacchetto o rifiuti per infilarlo nella piccola apertura – riferisce un residente -. Ho visto anche persone che provano a mostrare la tessera sul lettore ma poi non riescono ad aprire i vari bidoni e rinunciano. Il risultato è che in piazza Pergolesi ad esempio i rifiuti sono stipati ovunque".

Davvero un brutto spettacolo specie in queste giornate in cui tante persone affluiscono in centro. Anche alcuni commercianti lamentano il mancato funzionamento delle tessere che hanno ritirato allo sportello della JesiServizi. L’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei, nei giorni scorsi, ha promesso l’ascolto delle segnalazioni che continuano ad arrivare per cercare delle soluzioni da mettere in campo.

sa.fe.