Rifiuti, scatta la nuova raccolta. Polemica per i cassonetti piccoli

Si alzerà il sipario del teatro La Nuova Fenice domani sul futuro più pulito della città. Per l’inaugurazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale con il controllo elettronico dei conferimenti dell’indifferenziato nel centro, è stata la stessa amministrazione comunale a promuovere la prima serata per l’informazione ambientale. Una "Green night" dalle 21, condotta da Alvin Crescini, durante la quale il sindaco Simone Pugnaloni, l’assessora all’Ambiente Michela Glorio e alcuni tecnici di Astea illustreranno le principali novità per il conferimento del secco indifferenziato, la tessera utente (eco-card), ritirabile direttamente a teatro, e le nuove isole ecologiche. Quei cassonetti però risulterebbero poco praticabili. "Vorrei sapere chi ha dato l’ok a istallare questi nuovi copri cassonetti del centro, belli da vedere ma molto scomodi per fare la differenziata. Sportellino molto piccoli e a tempo e se non si sta attenti ti blocca la mano", dice un osimano. Un altro aggiunge: "Chi le ha progettate, costruite e proposte, non ha tenuto conto che il foro di entrata è troppo piccolo, spostato in alto e scomodo da utilizzare soprattutto per gli anziani. Io stesso, in un paio di casi, mi sono trovato ad aiutare un’anziana". L’assessore Glorio: "I cassonetti hanno misure standard e sono presenti in vari Comuni d’Italia. Il foro è piccolo perché la plastica deve essere schiacciata e la carta e cartone ripiegati, così come richiede il regolamento della raccolta differenziata. Credo che con un po’ di pratica ci abitueremo a fare un ulteriore passo qualitativo nella gestione dei rifiuti urbani".

Silvia Santini