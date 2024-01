Rimorchi dei vigili del fuoco: "Le nostre livree rimosse"

Dopo la segnalazione sul Carlino dell’8 gennaio dei due rimorchi dei vigili del fuoco di Ancona fuori uso e parcheggiati nell’area antistante lo stadio ‘Del Conero’, il Comando dorico fa chiarezza: "L’articolo uscito il giorno 9 gennaio, a seguito della nota del Comando di Ancona con cui veniva riportata la procedura di fuori uso, spiegava bene che la rimozione delle livree Vvf era a carico della ditta, che li aveva ottenuti in permuta". La confusione sarebbe nata all’indomani, alla pubblicazione di una foto usata in un secondo articolo, in realtà identica a quella correlata al primo, ovvero quella con le livree visibili, a differenza di quella con le scritte adeguatamente cancellate. I vigili del fuoco fanno sapere che quella foto "ha circolato molto nel web e vorremmo fare chiarezza una volta per tutte".