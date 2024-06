Rinasce l’ex Tubimar: "Distretto della nautica"

Un atto di indirizzo sull’area ex Tubimar del porto di Ancona, per definire la riorganizzazione del complesso immobiliare, è stato approvato dall’Autorità portuale dell’Adriatico centrale per programmare le destinazioni dei padiglioni sulla base delle necessità espresse dagli operatori portuali e delle previsioni di sviluppo di alcuni settori, come cantieristica e nautica di lusso. La struttura fu coinvolta nel grave incendio del settembre 2020 e sono in corso interventi di sistemazione e di ristrutturazione. Alcuni spazi dei padiglioni non lesionati sono stati dati in concessione a imprese portuali per attività di deposito merci, materiali e come stallo per automezzi. I padiglioni danneggiati, ora che si è completato il percorso giudiziale, saranno invece demoliti e dati in concessione. La rinascita di queste superfici, come prevede l’atto di indirizzo, sarà orientata al recupero della vocazione manifatturiera del sito con la coesistenza di due settori di eccellenza, logistica e cantieristica. L’intento dell’Autorità di sistema portuale è quindi di promuovere la trasformazione di parte dell’ex Tubimar, incrementando gli spazi a disposizione della nautica dal 30 al 50% e favorendo la creazione di un distretto produttivo.