"Ringrazio i tifosi, qui sto davvero molto bene"

Al termine della partita e della salvezza raggiunta, questa è l’analisi di mister Roberto Boscaglia: "Il risultato di Fermo ha sicuramente inciso sulla nostra prestazione, come normale che fosse: avevamo fatto un ottimo primo tempo, poi dopo le notizie dal Recchioni era importante gestire la partita, senza subire gol e tenendola viva fino alla fine. Abbiamo rischiato in qualche occasione, è stato bravissimo Perucchini, ma poi è andato tutto liscio. Anche noi abbiamo creato qualcosa, ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le chances". C’è stato un momento in cui ha avuto paura di non farcela? "Mai, non fa parte del mio lavoro, altrimenti non avrei accettato questo incarico. Ero molto convinto di farcela, anche dopo il ko di Pontedera: lì ho fatto i complimenti ai ragazzi, dicendogli che ci saremmo salvati. Io ci ho messo del mio, ma il merito è tutto dei giocatori".

Un commento sulla tifoseria: "Non posso fare altro che ringraziare i tifosi per queste cinque partite, perché durante i novanta minuti ci hanno sostenuto fino alla fine. E’ giusto esprimere il dissenso, dobbiamo accettarlo, ma sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Bisogna sempre rispettare la maglia, quello che chiedono fa parte della normalità: tutti devono sputare sangue per questi colori, dobbiamo pensare che quando giochiamo rappresentiamo un’intera città e la sua storia. Il tifoso si deve identificare nella squadra".

Così sul suo futuro: "Qui mi trovo molto bene: ho fatto un mese di ritiro e sono uscito pochissime volte dall’hotel. Ringrazio tutto lo staff, perché sono stati molto pazienti con me. Mi ha impressionato l’amore che c’è nei confronti della squadra e di una società così importante. Io sono uno del sud, un sanguigno e amo queste cose, mi trovo benissimo in questo tipo di ambiente. Con Tiong abbiamo parlato del futuro, sicuramente ci rivedremo: ci sono presupposti importanti per lavorare bene insieme nei prossimi mesi".

Gianmarco Minossi