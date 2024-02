"Ripartiamo dal primo tempo contro il Rimini"

Due gol realizzati finora, uno da calcio d’angolo. E un assist, quello nei minuti finali della partita con la Carrarese che ha permesso a Saco di firmare il gol del pari. E’ Daniel Giampaolo, giocatore fortemente voluto ad Ancona a gennaio dallo staff tecnico, una sola volta in panchina nelle nove partite disputate con la maglia del cavaliere armato dal suo arrivo ad Ancona.

"Nessuno si sarebbe aspettato un inizio di secondo tempo così disastroso – ha spiegato Giampaolo nel dopo partita contro il Rimini –, ci sono stati tre gol e trovo anche difficoltà a dare spiegazioni. Abbiamo avuto questo blackout e lo abbiamo pagato a caro prezzo, tre gol in sei minuti per una squadra come la nostra che ha obiettivi importanti non si possono prendere. Squadra fragile? Come ho detto già è una questione più mentale che altro, appena subiamo gol subentra la paura, l’insicurezza, stiamo cercando ogni giorno e in ogni allenamento come uscirne".

L’Ancona però ha disputato un buon primo tempo, qualcosa da salvare della partita con il Rimini c’è: "Dobbiamo ripartire da quel primo tempo in cui abbiamo dominato, non ricordo azioni del Rimini nel primo tempo, avremmo dovuto chiuderla lì, abbiamo avuto diverse occasioni e poi è andata com’è andata". Eppure sono blackout già successi, all’Ancona, quello di Vercelli, quello di Alessandria: "Sì, è una questione mentale – ha aggiunto Giampaolo –. Siamo entrati convinti di portare a casa la partita, loro hanno gioco, hanno qualità, colpe nostre e bravura loro, adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo ad Arezzo".

Sulle contestazioni giunte dalla tifoseria Giampaolo ha concluso: "La curva purtroppo ha ragione, abbiamo un obiettivo troppo importante per prendere tre gol in sei minuti. Loro contestano, dicono la loro, giustamente, noi dobbiamo rispondere solo sul campo".

